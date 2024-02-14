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شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يوضح أفضل مواسم هطول الأمطار..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الأرصاد والأحوال الجوية الدكتور خالد الزعاق ، عن أفضل المواسم لهطول الأمطار خلال العام .
وقال الزعاق خلال حديثه مع قناة «العربية» : ” أن أغلب الأمطار تأتي من تخريجات بحرية أو بحيرات أو أنهار ، مؤكداً أن أمطار الوسم تأتي من هضبة البحيرات بينما أمطار العقارب والحميمين تأتي من نشؤات أرضية ” .
وأضاف أن بوابة الأمطار في تشمل شمالية غربية والتي عادة ما يكون فيها المطر مستديم وحياته طويلة ، على عكس الأمطار الجنوبية الشرقية والتي تكون غزيرة وحياتها قصيرة .
كما أشار إلى أنواع الأمطار ، فالامطار الشتوية تكون في الوسم والتي تنبت الأعشاب ، والأمطار الصيفية تكون في موسم العقارب والتي تنبت الأشجار ، مضيفاً أن الأهل قديماً كانوا يفضلون المطر الصيفي على الشتوي .