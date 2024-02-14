تراند اليوم : الجنس مقابل المال.. تفاصيل القبض على شبكة دعارة داخل فندق شهير في مصر

صحيفة الخليج 365: كشفت الأجهزة الأمنية في مصر تفاصيل القبض على شبكة دعارة في فندق شهير بمدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية.

وقررت الجهات الحكومية حبس مدير فندق وعاملة وشقيقتها وسيدة و2 آخرين ضبطوا متلبسين بممارسة أعمال الدعارة داخل الفندق.

ممارسة الدعارة

وكشفت التحقيقات قيام الأول والثانية بتسهيل أعمال الدعارة وضبط 4 متلبسين بممارسة الرذيلة، وأقر المتهمون بممارسة الدعارة داخل الفندق بمقابل مادي.

مدير الفندق

وتوصلت التحقيقات لقيام عبدالعزيز.س.ح.ح، 49 عاما، مدير فندق شهير بمدينة المنصورة، وسمر.إ.إ.ا، 35 عاما، عاملة بالفندق، بإدارتهم أعمال الدعارة في الفندق.

وبمداهمة الفندق جرى ضبط المتحري عنهما، وكذلك كل من محمود.ح.ح، 46 عاما، حال ممارسته الجنس برفقة سهام.ا.ع، 36 عاما، عاملة بالفندق، ومحمد.ز.م.خ، 29عاما، حال ممارسته الجنس مع شقيقة المتهمة الثالثة وتدعى حنان.إ.أ.ا، 24 عاما، عاملة بالفندق.