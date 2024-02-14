التعليم تراعي العامل النفسي للطلاب

جددت إدارات التعليم تنبيها حول أنظمة وإجراءات الاختبارات بشأن انعقادها في مواعيدها المحددة، ومراعاة العامل النفسي للطلاب، وعدم إعطاء أهمية للاختبار أكثر مما يستحق، والبُعد عن الرهبة من الاختبار، مشددة على أولياء الأمور إفهام أبنائهم أن الاختبار لتحسين تعلمهم.

وتنطلق غدا اختبارات الفصل الدراسي الثاني لعام 1445 لمدارس التعليم العام والأهلية والخاصة، وسينتهي الفصل الدراسي الثاني بعد الاختبارات الأربعاء المقبل، عقب تقديم موعد الاختبارات إلى الغد الخميس، لموافقة الخميس القادم يوم التأسيس.

وعملت إدارات المدارس، بداية من الأسبوع الجاري، على تهيئة المدارس والفصول لاستقبال الطلاب للاختبارات، وتهيئة الطلاب على أداء الاختبارات، وكيفية اختيار الوقت المناسب للدراسة، واستغلال الوقت الأمثل للمذاكرة، والابتعاد عن المشتتات.

يذكر أن وزارة التعليم، بناء على تعميم، أبلغت إدارات التعليم بموعد بداية الاختبارات التحريرية لجميع المراحل الدراسية في يوم الخميس 15 فبراير - 5 شعبان في الثامنة صباحا.

وأضافت التعليم في تعميمها أن بداية اختبارات المدارس المشتركة سيكون للمدارس التي يبدأ دوامها في الواحدة ظهرا، مع تنفيذ ومتابعة أعمال الاختبارات ورصد الدرجات وتدقيقها لجميع الصفوف والمراحل، وسيكون موعد إغلاق درجات الفصل الدراسي الثاني، وإعلان وتسليم النتائج، يوم الأربعاء 21 فبراير، قبل إجازة يوم التأسيس التي تصادف يوم الخميس آخر يوم من نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وأبلغت إدارات التعليم المدارس بضرورة إعداد الجداول بعناية وفق أفضل الأساليب التربوية، على أن تتسق المواد من حيث الصعوبة والسهولة بالشكل الذي لا يرهق الطلبة، ولا يختبر الطالب بأكثر من مادتين في اليوم الواحد. كما يتم إعلان جميع الاختبارات بصورة بارزة في المدرسة وبكل الوسائل المتاحة، ويتم إخراج الطلبة أيام الاختبارات بعد الانتهاء من الاختبار في وقت واحد، ومنعهم من الخروج بين الفترتين، مع إشعار أولياء الأمور بمواعيد خروج أبنائهم وبناتهم قبل بداية الاختبار بوقت كافٍ.