تصريف مليون متر مكعب من مياه الأمطار يوميا

كما أنهت الأمانة مشاريع تصريف مياه الأمطار في كل من منطقة التيسير بنسبة إنجاز 100%، وحي الأصالة بتصريف مياه الأمطار لمنطقة الواحة، وكذلك تصريف مياه الأمطار لدوار الكرة الأرضية والمواقع المحيطة بنفق السلام، ونفق طريق الأمير ماجد مع شارع حراء، كذلك الانتهاء من تنفيذ الحلول السريعة لـ30 موقع حرج، وتصريف مياه الأمطار للمواقع المحيطة بنفق طريق الملك عبدالله مع طريق الأندلس.
وتعتبر تلك المشاريع حلولاً لرفع المعاناة عن عديد من المواطنين بتحسين البنية التحتية ومعالجة المياه السطحية في عدد من الشوارع المتضررة بالأحياء، وتعد مشاريع أمانة جدة لتصريف مياه الأمطار ضمن أهم مشاريع البنية التحتية، إذ تم إنجاز 10 مشاريع.
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