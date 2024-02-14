تصريف مليون متر مكعب من مياه الأمطار يوميا

أنهت أمانة جدة محطة رفع مصب السلام، وذلك ضمن مشاريع تصريف مياه الأمطار، ويعتبر مشروع المحطة الأكبر من بين مشاريع تصريف مياه الأمطار بـ10 مضخات وبلغ قطر الشافت 22م وحجمه 8548م3 وعمقه 22م وتم استخدام موالدات أمريكية ومضخات ألمانية عالية الكفاءة بعمق خرسانة 1205م3 وطول النفق 10م بعمق 15م، ويسهم المشروع في تصريف مياه الأمطار والسيول بمقدار 1.071.360م3 إلى البحر كل يوم.

كما أنهت الأمانة مشاريع تصريف مياه الأمطار في كل من منطقة التيسير بنسبة إنجاز 100%، وحي الأصالة بتصريف مياه الأمطار لمنطقة الواحة، وكذلك تصريف مياه الأمطار لدوار الكرة الأرضية والمواقع المحيطة بنفق السلام، ونفق طريق الأمير ماجد مع شارع حراء، كذلك الانتهاء من تنفيذ الحلول السريعة لـ30 موقع حرج، وتصريف مياه الأمطار للمواقع المحيطة بنفق طريق الملك عبدالله مع طريق الأندلس.

وتعتبر تلك المشاريع حلولاً لرفع المعاناة عن عديد من المواطنين بتحسين البنية التحتية ومعالجة المياه السطحية في عدد من الشوارع المتضررة بالأحياء، وتعد مشاريع أمانة جدة لتصريف مياه الأمطار ضمن أهم مشاريع البنية التحتية، إذ تم إنجاز 10 مشاريع.