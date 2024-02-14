30 مخالفة لمحطات الوقود تحت مجهر البلديات

شرعت أمانات المناطق في العمل بمختلف مجموعات جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث، وتطبيق 30 نوعا من المخالفات على محطات الوقود، تصل قيمة الغرامة في بعضها إلى 10.000 ريال، وذلك حسب تصنيف الأمانات والبلديات.

منتجات بترولية

تطبق غرامة الـ10.000 ريال مع إغلاق المحطة في حال تشغيلها دون الحصول على رخصة التجارة بالمنتجات البترولية، وكذلك في حال عرض أو بيع وقود غير مطابق للمواصفات والمقاييس والجودة أو مخلوط بمنتجات بترولية أو غير بترولية أخرى. كما تضمن جدول المخالفات إدراج غرامة قيمتها 5000 ريال في حال عدم تشغيل التموينات أو مراكز الخدمة حسب الفئة أو عدم تشغيل محل تشحيم وتغيير زيوت، إلى جانب عدم وجود مسجد لا تقل مساحته عن الاشتراطات المحددة، وعدم توفير محل قهوة أو مطعم في المحطة أو محل بيع وإصلاح إطارات.

ويتم العمل بمختلف مجموعات جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث، الذي اعتمدته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أخيرًا، بهدف تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة العامة وسلامة المنشآت، والحدِّ من مظاهر التشوه البصري، وتعزيز مستوى الوعي بالأنظمة واللوائح والاشتراطات البلدية، وتوفير البيئة المناسبة ورفع معدلات الامتثال.

9 مجموعات

من جهتها، أوضحت أمانة العاصمة المقدسة أن جدول الجزاءات المحدث شمل 9 مجموعات من المخالفات البلدية، بينما شملت المجموعة الخاصة بمخالفات محطات الوقود 30 نوعًا من المخالفات.

وأكدت الأمانة أن المخالفات قد تتضاعف عند التكرار مع ضرورة تصحيح المخالفة، مشددة في الوقت نفسه على الجميع بضرورة الالتزام بما ورد فيها، وإزالة كل ما يمكن أن يشكل تشوهًا للمظهر العام أو خطرًا على الصحة والسلامة، وضمان تقديم الخدمات بجودة عالية.

مخالفات تستوجب المخالفة

- عدم الحصول على رخصة بالمنتجات البترولية

- عرض أو بيع وقود غير مطابق للمواصفات

- خلط المنتج بمنتجات بترولية أو غير بترولية

- عدم تشغيل التموينات أو مراكز الخدمة

- عدم تشغيل محل تشحيم وتغيير زيوت

- عدم توفير محل قهوة أو مطعم في المحطة