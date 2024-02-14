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تراند اليوم : هل تتعارض القهوة مع أدوية الضغط؟.. النمر يجيب وينصح بهذا الأمر

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صحيفة الخليج 365: قال الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، إنه لا تعارض بين القهوة وأدوية الضغط.

وكتب عبر حسابه على "إكس": "لا تتعارض القهوة مع أدوية الضغط فاستمتعوا بها".

وتابع: "لكن بدون تجاوز (١٥ فنجال) أو ٣ أكواب قهوة أمريكية".

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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