تراند اليوم : هل تتعارض القهوة مع أدوية الضغط؟.. النمر يجيب وينصح بهذا الأمر

صحيفة الخليج 365: قال الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، إنه لا تعارض بين القهوة وأدوية الضغط.

وكتب عبر حسابه على "إكس": "لا تتعارض القهوة مع أدوية الضغط فاستمتعوا بها".

وتابع: "لكن بدون تجاوز (١٥ فنجال) أو ٣ أكواب قهوة أمريكية".