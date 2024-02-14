تراند اليوم : رواتب تصل لـ9,800 ريال.. الهيئة الملكية تعلن عن وظائف شاغرة وتكشف التخصصات المطلوبة وطريقة التقديم

صحيفة الخليج 365: أعلنت الهيئة الملكية، عن توفر وظائف شاغرة بالقطاع الخاص (رواتب تصل 9,800 ريال) عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة (الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى).
الوظائف:
- مشغل.
- أخصائي أجهزة تشغيل.
- مشرف مستودع.
- فني أجهزة تدفئة وتهوية وتكييف الهواء.
- أخصائي أجهزة تشغيل.
- فني شبكة.
- مساعد مدير مشروع (راتب 9,300 ريال).
- أخصائي مساندة فنية.
- أخصائي طلبات خدمة.
- أخصائي إدارة مشاريع.
- مسئول سلامة.
- مساعد.
- نجار.
- عامل نخيل.
- مهندس عمارة بيئية (راتب 9,800 ريال).
- مفتش جودة وسلامة (راتب 8,000 ريال).
- مساعد فني أجهزة التدفئة.
المؤهلات:
- الشهادة المتوسطة.
- الشهادة الثانوية.
- درجة الدبلوم.
- درجة البكالوريوس.
وطريقة التقديم من خلال الرابط التالي: ( اضغط هنا)