تراند اليوم : رواتب تصل لـ9,800 ريال.. الهيئة الملكية تعلن عن وظائف شاغرة وتكشف التخصصات المطلوبة وطريقة التقديم

صحيفة الخليج 365: أعلنت الهيئة الملكية، عن توفر وظائف شاغرة بالقطاع الخاص (رواتب تصل 9,800 ريال) عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة (الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى).

الوظائف:

- مشغل.

- أخصائي أجهزة تشغيل.

- مشرف مستودع.

- فني أجهزة تدفئة وتهوية وتكييف الهواء.

- أخصائي أجهزة تشغيل.

- فني شبكة.

- مساعد مدير مشروع (راتب 9,300 ريال).

- أخصائي مساندة فنية.

- أخصائي طلبات خدمة.

- أخصائي إدارة مشاريع.

- مسئول سلامة.

- مساعد.

- نجار.

- عامل نخيل.

- مهندس عمارة بيئية (راتب 9,800 ريال).

- مفتش جودة وسلامة (راتب 8,000 ريال).

- مساعد فني أجهزة التدفئة.

المؤهلات:

- الشهادة المتوسطة.

- الشهادة الثانوية.

- درجة الدبلوم.

- درجة البكالوريوس.

وطريقة التقديم من خلال الرابط التالي: ( اضغط هنا)