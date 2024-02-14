شكرا لمتابعة خبر عن أب يخصص مقابلته بإحدى القنوات في مدح ابنته الوحيدة ويصفها بالمعلقة الثامنة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في لافتة رائعة ليس غريب على الآباء الذين يفنون حياتهم من أجل راحة أبنائهم دون كلل أو ملل، خصص أب مقابلته في إحدى القنوات في مدح ابنته الوحيدة ووصفها بالقمر الذي ينير منزله .

وقال الأب في مدح ابنته خلال حديثه في إحدى القنوات :” إذا كان العرب كل سنة يتفاخرون بالمعلقات السبع ويصرفوا عليها ملايين في عكاظ فأنا عندي جود، هي هبة من الرحمن والمعلقة الثامنة ومديرة أعمالي وكل شيء.”

وأضاف:” بنتي الوحيدة هي اللي مآخذه كل شيء حتى قلبي البنت تختلف مع الوالد، هي المعلقة الثامنة التي لم يچدبها فنان ولم يقولها شاعر، أنا القمر يمشي عندي في البيت .”

وحصد حديث الأب تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الذين أعربوا عن سعادتهم بوصفه لابنته مؤكدين إن البنت حب والدها الأول وثمرته في الجنة، وعلّق أحدهم قائلاً:” سر خطير جدًا وثماره 200٪ تأتيك بالمستقبل هو الثناء والمديح والتعزيز للطفل.”