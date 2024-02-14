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مختص: المنطقة الشرقية الأقل في نسبة النعاس بين المناطق الأخرى .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أكد الأستاذ المساعد لاضطرابات النوم النفسية الدكتور يوسف القرشي، أن المنطقة الشرقية الأقل في نسبة “النعاس” بين المناطق الأخرى.

وأوضح الدكتور يوسف القرشي، عبر مشاركته مع برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، أن هناك مؤشرات تؤكد أن النعاس سببه طول فترة القيادة في مدينتي الرياض وجدة.

وأضاف القرشي: “أثبت في دراستي أن 30٪؜ من الذكور والإناث الذين يقودون سياراتهم ليس لديهم رخصة قيادة”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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