شكرا لمتابعة خبر عن مختص: المنطقة الشرقية الأقل في نسبة النعاس بين المناطق الأخرى .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الأستاذ المساعد لاضطرابات النوم النفسية الدكتور يوسف القرشي، أن المنطقة الشرقية الأقل في نسبة “النعاس” بين المناطق الأخرى.

وأوضح الدكتور يوسف القرشي، عبر مشاركته مع برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، أن هناك مؤشرات تؤكد أن النعاس سببه طول فترة القيادة في مدينتي الرياض وجدة.

وأضاف القرشي: “أثبت في دراستي أن 30٪؜ من الذكور والإناث الذين يقودون سياراتهم ليس لديهم رخصة قيادة”.