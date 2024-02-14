تراند اليوم : بالفيديو.. مختص ب "الأرصاد" يكشف عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام القادمة.. والمناطق المعرضة للأمطار

كشف محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة والمناطق المعرضة للأمطار.

وقال في فيديو على "الإخبارية": " معظم أجواء المملكة تشهد تقلبات جوية ابتداءً من نشاطٍ واضحٍ وملحوظٍ للرياح الجنوبية والجنوبية الغربية على معظم المناطق؛ ما يعطي مؤشراً واضحاً على ارتفاع درجات الحرارة بالبلاد".

وتابع: منطقة تبوك سجّلت اليوم، أقل درجة حرارة بالمملكة في حدود 8 درجات مئوية، فيما كانت الأجواء دافئة وبشكلٍ واضحٍ وملحوظٍ بسبب نشاط الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية التي تساعد على حالةٍ جوية من عدم استقرار منتظرة خلال 24 إلى 48 ساعة مقبلة تمتد حتى السبت المقبل بهطولٍ متوسط إلى غزير الأمطار يشمل منطقة تبوك وبعض أجزائها الشرقية.

وأكمل: النموذج العددي السعودي يعطينا مؤشراً على نشاطٍ واضحٍ وملحوظٍ للرياح السطحية، خاصة في ساعات النهار، غداً وبعد غد، وتصل سرعتها حتى 50 كم/ ساعة بمناطق عدة.

وأضاف: متوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على حائل والحدود الشمالية وتبوك والقصيم والرياض، وتساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات تبوك، ودرجات الحرارة ستلامس الصفر شمال المملكة.