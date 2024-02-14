تراند اليوم : بالفيديو.. وكيل "محمد مران" يكشف أسباب عدم تعليق اللاعب على قرار معاقبته ضمن المستبعدين من المنتخب

صحيفة الخليج 365 : كشف غرم العمري وكيل أعمال، محمد مران لاعب فريق النصر، أسباب عدم تعليقه هو أو اللاعب على قرار لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بمعاقبة 6 لاعبين مستبعدين من المنتخب.

وقال العمري خلال ظهوره على برنامج أكشن مع وليد: "محمد مران لاعب صغير عمره 21 عامًا ويحترم اللوائح، وعندما حدثت الأزمة طلبت منه عدم التعليق عليها، وتفهم ذلك".

وأضاف أنه كوكيل لمحمد مران يحترم اللوائح والأنظمة، وعندما يخطئ اللاعب فأنه يقف مع النظام وليس اللاعب، وذلك من أجل مصلحة اللاعب.

واختتم تصريحاته: "تواصلت مع إدارة المنتخب والاتحاد السعودي لكرة الكرة، وتم إرسال خطاب أكدت فيه على التزام اللاعب باللوائح، وأنه سيكون مختلفاً وشخص آخر في المرحلة القادمة".

الجدير بالذكر أن لجنة الاحتراف عاقبت محمد مران، بالإيقاف لمدة شهر وتغريمه 200 ألف ريال، لطلبه مغادرة معسكر المنتخب بعد إعلان القائمة النهائية، خلال منافسات كأس أمم آسيا.