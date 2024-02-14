تراند اليوم : "إعلان حرب".. أول تعليق إسرائيلي على قصف حزب الله لمنطقة "صفد" ووقوع قتلى ومصابين

صحيفة الخليج 365 - وكالات: قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن الهجوم الصاروخي على صفد هو بمثابة إعلان حرب، داعيا إلى تغيير جذري في كيفية إدارة إسرائيل لتوازن القوى على الحدود اللبنانية.

وقالت مصادر إسرائيلية إن مشاورات أمنية عاجلة تجري حول طبيعة رد الجيش على القصف من جنوب لبنان.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن شخصا قتل وأصيب سبعة آخرون من جراء سقوط صواريخ أطلقت من جنوب لبنان على منطقة صفد في شمال إسرائيل.

وأشارت إلى أن الدفاعات الجوية تمكنت من التصدي لثمانية صواريخ.

في وقت قال فيه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قاعدة القيادة الشمالية تعرضت لقصف صاروخي أحدث أضرارا جسيمة بها..

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، أن حزب الله أطلق صواريخ أيضًا على قاعدة للجيش الإسرائيلي شمال البلاد، مشيرًا أنه قام بالرد على مصادر إطلاق النار.