شكرا لمتابعة خبر عن احتفاء داود الشريان بأول ظهور علني على الإعلام لابنته زين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - احتفى الإعلامي ، داود الشريان، بأول ظهور علني في الإعلام، لابنته زين، التي تسير على خطى والدها في عالم الكتابة والتقديم التلفزيوني والإذاعي.

وتشارك زين، وهي أكاديمية متخصصة بالتاريخ، مساء اليوم الأربعاء، بأمسية ثقافية بمناسبة احتفالات المملكة بيوم التأسيس.

وبدا الشريان سعيدًا بمشاركة ابنته في الأمسية، وكتب معلقًا عبر حسابه في منصة “إكس” “بنتي زين، عاشقة لتاريخ الدولة السعودية تعمل في بوابة الدرعية. متخصصة في التاريخ من King’s College London. وهي قارئة من طراز خاص. أصبحت أتعلم منها، واستشيرها!”.