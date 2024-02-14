تراند اليوم : شاهد.. نايف الثقيل : "حسين الصادق لم يكن دقيقًا.. وهذا ما فعله معي أنا وسلمان الفرج ونواف العقيدي"

صحيفة الخليج 365: قال نايف الثقيل، مراسل قناة "العربية"، إن حسين الصادق لم يكن دقيق فيما دار بيني وبينه.. وهذا حدث أيضًا مع اللاعبين أنفسهم ومنهم سلمان الفرج".

وتابع "الثقيل" خلال مداخلة للقناة: "حسين الصادق ذهب إلى المدرب وذكر له أن سلمان الفرج لا يرغب في المشاركة بالمباريات الودية.. ولكن في البيان الصحفي كُتب أن سلمان ذكر لأحد الإداريين.. ما قلتلكم لا تضموني ".

وواصل: "حسين الصادق فعل الأمر نفسه مع نواف العقيدي وأبلغ المدرب أنه لا يريد المشاركة.. وما قال له الحقيقة وهي أن والدة نواف مريضة والأخير طلب إجازة لرعايتها".