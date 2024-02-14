تراند اليوم : المالية تعلن الميزانية العامة للدولة حتى الربع الرابع من السنة المالية 2023 ..وتكشف حجم النفقات والإيرادات ونسبة العجز

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٢٠٢٤٠٢١٤_١٤٤٧٢٣
صحيفة الخليج 365: أعلنت وزارة المالية نتائج أداء الميزانية العامة للدولة حتى الربع الرابع من السنة المالية 2023 .
وسجلت الميزانية إجمالي إيرادات بنحو 1.21 تريليون ريال في 2023، مقابل إجمالي مصروفات بنحو 1.29 تريليون ريال، ليقف العجز عند نحو 81 مليار ريال.
وكشفت بيانات وزارة المالية السعودية أن إيرادات الميزانية الفعلية في الربع الرابع من 2023 بلغت قيمتها 357.984 مليار ريال، فيما بلغت قيمة مصروفات الميزانية في الربع الرابع من 2023 نحو 394.979 مليار ريال.
وبلغت قيمة الإيرادات غير النفطية الفعلية في 2023 بلغت نحو 457.728 مليار ريال بارتفاع سنوي 11%، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية في الربع الرابع من 2023 ، نحو 108.773 مليار ريال.