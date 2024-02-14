تراند اليوم : بالفيديو.. مستشارة أسرية تكشف أسباب طلب الرجل شروط تعجيزية عند البحث عن فتاة

صحيفة الخليج 365 : قالت الاستشارية الأسرية الدكتورة الهنوف الحقيل، مع قرب حلول رمضان، فإن متابعة المسلسلات والمشاهير للكبار والصعار تؤثر في معتقداتك وأفكارك بشكل كبير.. "نستقبل في العيادة الكثير من المتأثرين بما يُشاهدونه".

وتابعت خلال مداخلة عبر "الإخبارية": "الآن.. الرجل لما يروح يخطب يقول أبيها بالشكل الفلاني والكثير من الشروط التي يتأثر بها من السوشيال ميديا".. "ما في شئ مما يراه الرجل إلا ويريده في زوجته".

وأكملت: "تلقى المرأة تطلب من زوجها الكثير من الطلبات في الجانب العاطفي.. وتقول أنا فقيرة عاطفيًا، لأنها باستمرار تستثمر وقتها في مشاهدة المسلسلات وتتابع مشاهير السوشيال ميديا وما يقدمونه من خدع وأفلام".

وواصلت: "مشاهد المسلسلات تنقل لك البطل يتعاطى المخدرات أو يدخن ليتخلص من توتره.. كأنه ينقل لك صورة بأن ذلك سيساهم في الاسترخاء.. هناك الكثير من العادات التي تبث إعلاميًا للتأثير على شعورك بشكل سلس".