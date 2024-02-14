اللواء الفرج يشارك بجلسة حوارية في المنتدى العالمي للمدن الذكية

وأكد اللواء الفرج خلال الجلسة، أهمية توظيف الذكاء الاصنطاعي لسلامة الأرواح والممتلكات، ومواجهة حالات الطوارئ، وتحقيق مستهدفات التحول الرقمي ورفع جودة الخدمات، موضحًا دور الدفاع المدني في تعزيز السلامة الوقائية للحد من وقوع الحوادث في المنشآت الصناعية والسكنية والتجارية، والتأكد من توافر متطلبات واشتراطات السلامة والحماية من الحرائق، وربطها مع غرفة العمليات؛ بهدف تحقيق زمن استجابة أسرع للحوادث.
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