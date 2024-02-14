كشفت وزارة المالية عن النتائج الفعلية لميزانية العام 2023، حيث بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية 1.212 تريليون ريال.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي النفقات الفعلية لميزانية الدولة 2023 بلغ 1.293 تريليون ريال، مما أدى إلى عجز ميزانية فعلي بلغ 80.946 مليار ريال. وفيما يلي تفاصيل الأرقام التي أعلنتها وزارة المالية: الإيرادات غير النفطية الفعلية: 457,728 مليار ريال، بزيادة 11% عن عام 2022.

457,728 مليار ريال، بزيادة 11% عن عام 2022. إجمالي الإيرادات النفطية الفعلية: 754,562 مليار ريال.

754,562 مليار ريال. الزيادة في الإنفاق على الصحة والتنمية الاجتماعية: 13%.

كانت هذه تفاصيل خبر المالية تعلن نتائج أداء الميزانية العامة للدولة حتى الربع الرابع من السنة المالية 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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