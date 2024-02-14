وظائف شاغرة في الطب النفسي بجامعة نجران

وحددت الجامعة المستندات المطلوبة التي تتمثل في صورة مصدقة من الشهادات "البكالوريوس والماجستير والدكتوراه"، وصورة معتمدة من المعادلات في حال كان المؤهل من خارج المملكة، وكذلك من الخبرات الأكاديمية إن وجدت، وصورة الهوية الوطنية سارية التاريخ، على أن يتم رفع كامل المستندات المطلوبة عبر إيميل كلية الطب .
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