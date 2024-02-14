وظائف شاغرة في الطب النفسي بجامعة نجران

أعلنت جامعة نجران، أمس عن توفر وظائف عقود تعاون (رجال/ نساء) للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1445هـ، لحملة الدكتوراه أو ما يعادلها للتدريس في تخصص الطب النفسي، ويستمر التقديم على وظائف حتى الـ 9 من شهر شعبان الجاري. واشترطت الجامعة على المتقدم أو المتقدمة أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها ‏من جامعة سعودية أو من جامعة خارجية معترف بها، إضافةً إلى أن تكون شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول، وكذلك الحصول على موافقة من جهة عمل الموظف في القطاعين الحكومي والخاص، بحيث ستكون الاستعانة بخدمات المتقدم أو المتقدمة لمدة فصل دراسي واحد فقط؛ وفق أسابيع الدراسة الفعلية. وحددت الجامعة المستندات المطلوبة التي تتمثل في صورة مصدقة من الشهادات "البكالوريوس والماجستير والدكتوراه"، وصورة معتمدة من المعادلات في حال كان المؤهل من خارج المملكة، وكذلك من الخبرات الأكاديمية إن وجدت، وصورة الهوية الوطنية سارية التاريخ، على أن يتم رفع كامل المستندات المطلوبة عبر إيميل كلية الطب .



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