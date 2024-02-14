انت الان تتابع تدشين مشروع اللوحات الإعلانية الرقمية على حافلات النقل العام وسيارات الأجرة بالمدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 فبراير 2024, 5:00 مساءً

دشنت أمانة منطقة المدينة المنورة مشروع اللوحات الإعلانية الرقمية على حافلات النقل العام وسيارات الأجرة، الذي تستهدف من خلاله تطبيق مفهوم المدن الذكية عبر استخدام التقنيات الرقمية في اللوحات الدعائية فضلاً عن دور ذلك في تحسين المشهد الحضري العام، برعاية أمين المنطقة المهندس فهد البليهشي. ويأتي المشروع بمرحلته الأولى الذي يتضمن اعتماد اللوحات الدعائية على 30 مركبة، تماشياً مع إستراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدينة المنورة وتوحيد الهوية البصرية للوحات الإعلانية بما ينسجم مع توجهات تعزيز المشهد البصري المتوافق مع إستراتيجية المنطقة خصوصاً في الشوارع الرئيسة والطرقات التي تسلكها المركبات والحافلات المستهدفة. إلى ذلك يواكب المشروع أحدث الأساليب في الإعلانات التجارية من خلال اتباع أفضل الممارسات المتخصصة في هذا الجانب وتوسيع وتنويع طرق ووسائل الإعلانات وهو ما يُسهم في استهداف شرائح جديدة للمُعلنين وتحقيق نتائج إيجابية في الحملات الدعائية والتجارية على مستوى المدينة المنورة.

كانت هذه تفاصيل خبر تدشين مشروع اللوحات الإعلانية الرقمية على حافلات النقل العام وسيارات الأجرة بالمدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.