تراند اليوم : رجل يحرج زوجته ويطالبها بدفع فاتورة الضيوف داخل مطعم.. شاهد ردة فعلها

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لرجل وضع زوجته في موقف محرج بعدما طالبها بدفع فاتورة حساب ضيوفهما داخل مطعم.

وأظهر الفيديو نادل المطعم يعطي الفاتورة إلى الرجل إلا أن الأخير طلب منه أن يعطي الفاتورة لزوجته قائلا: " لا لا الحساب هنا"، وأشار إلى زوجته.

وقالت المرأة لزوجها: " والله لو تبيني لئيمة ما أنا دافعة لو أيش". ثم أخذت الفاتورة وأكملت حديثها : " 404 ريال، أنت بدفع 4 ريال وأنت ادفع 400 ريال". مشيرة إلى أنه ليس لديها مال يكفي لدفع الفاتورة، ثم وجهت جوالها للنادل لوضعه على جهاز خاص بتحويل المبالغ المالية من الحساب.