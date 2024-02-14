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تراند اليوم : داود الشريان يعلق على ظهور ابنته "زين" لأول مرة في الإعلام: أصبحت أتعلم منها واستشيرها

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صحيفة الخليج 365: علق الكاتب والإعلامي، داود الشريان، على أول ظهور علني في الإعلام، لابنته زين.

وشارك الشريان صورة من إعلان هيئة تطوير بوابة الدرعية حول الأمسية ، عبر حسابه في منصة "إكس" وعلق عليها قائلا: "بنتي زين، عاشقة لتاريخ الدولة تعمل في بوابة الدرعية. متخصصة في التاريخ من King's College London. وهي قارئة من طراز خاص. أصبحت أتعلم منها، واستشيرها!".

وسوف تشارك زين الشريان، الأكاديمية المتخصصة بالتاريخ، مساء اليوم الأربعاء، بأمسية ثقافية بمناسبة احتفالات المملكة بيوم التأسيس.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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