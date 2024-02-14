مركز الملك سلمان للإغاثة يكرم منصة إحسان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المنصة الوطنية للعمل الخيري «إحسان»، خلال حفل تكريم كبار شركاء النجاح من المتبرعين والداعمين، خلال 2023، بوصفها أحد أكبر الداعمين للمركز، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لمنصة (إحسان) المهندس إبراهيم الحسيني. وتسعى منصة إحسان إلى توحيد الجهود لتمكين قطاع العمل الخيري عبر الشراكة الفاعلة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية - المخول بإيصال التبرعات إلى خارج المملكة - تعزيزا لمبدأ المسؤولية الاجتماعية والقيم الإنسانية، خلال إدراج فرص التبرع المتنوعة للحالات والمشاريع الإغاثية والإنسانية في شتى دول العالم ومختلف المجالات، كان أبرزها حملتي منصة (ساهم) التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة، الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا. وتأتي هذه المساعدات في إطار الدور الإنساني الكبير للمملكة.

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