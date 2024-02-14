افتتاح الحركة على طريق الجبل الأسود بجازان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة العامة للطرق عن افتتاح حركة المرور في طريق الجبل الأسود بمنطقة جازان، والذي يربط أعلى الجبل الأسود بطريق (الريث / عمود)، حيث يسهم في ترابط شبكة الطرق والارتقاء بخدمة المواطنين والسياح الزائرين للجبل، كما يعزز مستوى السلامة على الطريق.

وأكدت هيئة الطرق في بيانها اكتمال أعمال التنفيذ في مشروع إنشاء طريق الجبل الأسود بطول 12,4 كلم، مشيرة إلى أن التكلفة الإجمالية لإنشاء الطريق بلغت أكثر من 58 مليون ريال، مؤكدة أنها استخدمت أحدث المعدات والتقنيات، لضمان جودة الطريق وسلامة قائدي المركبات.

وبينت أنها راعت في تنفيذ الطريق توفير أعلى معايير الجودة والسلامة، من خلال تنفيذ عدد من الأعمال التي تشمل الدهانات الأرضية واللوحات الإرشادية والعلامات الأرضية والاهتزازات التحذيرية والحواجز الخرسانية، وغيرها من الأعمال التي تسهم في رفع مستوى السلامة على الطريق.