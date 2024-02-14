تراند اليوم : شاهد: مودل روز تبكي بحرقة أثناء حديثها عن حياتها الخاصة .. ورد مفاجئ بشأن زواجها من غير دينها

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو بكاء مودل روز بحرقة أثناء حوارها في لقاء تلفزيوني على قناة الإمارات نيوز.

حدود جرأتها

وقالت روز وهي تبكي: "ما أقدر أتكلم لأني ما أحب أطلع خصوصياتي للناس" وعلقت روز على حدود جرأتها: أنا عندي جرأة بحدود الاحترام، أكيد عندي حدود ما راح أخترق الحدود وبالنسبة لي البكيني واللانجيري ما هعرضهم.

بوي فريند من غير ديانتها

وفيما يخص أن يكون لديها صديق "بوي فريند" : الحب شي ضروري في الحياة خاصة بعد زواجي وطلاقي، وهالمرة أبغى زواج عن طريق الحب ما أبغى الزواج التقليدي.

وأحرجت روز الإعلامي "علي عجمي" عندما سألها "ممكن يكون عندك بوي فريند من دون زواج؟" لترد: "من وين تجيب هالأسئلة، لك شو خصك" ، وتابع المذيع : لأنك عايشة بأمريكا وبهذه الأوضاع ورحلات وأصحاب وبحر وأجواء وسهر وكذا".

وأردفت روز: "إذا جاء ما هقول لا خلاص عطيتك الجواب" وتابع المذيع: "ممكن يكون أمريكي من غير دينك؟" وردت روز: "ما ندري وش يصير".

الانتحار

وأجابت روز على فكرة الانتحار قائلة: في فترة من الفترات فكرت بالانتحار بس مستحيل أسويها.