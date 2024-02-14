شكرا لقرائتكم خبر صرف 170 ألف وصفة للأمراض النفسية والإدمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بالتعاون مع البريد السعودي تمكن مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض خلال 2023م من إيصال 15083 وصفة دواء للمرضى المستفيدين من خدماته في منازلهم، تضمنت أدوية لعلاج الأمراض والاضطرابات النفسية وعلاج أمراض الإدمان، بحسب ما ذكرته إحصائية صادرة من المجمع. وتمثل الوصفات التي تم إيصالها للمرضى في منازلهم 9% من إجمالي الوصفات التي تم صرفها والبالغ عددها 169401 وصفة، حيث تم صرفها عن طريق صيدلية العيادات الخارجية للحالات التي لديها مواعيد مجدولة، وصيدلية الإسعاف والطوارئ للحالات الطارئة، وعبر الصيدلية الداخلية للمرضى المنومين.

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