مشروع لإعادة تدوير الفائض من المنازل والشركات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جمعية «أعمال» للتنمية الأسرية، مشروع «ميسور» سعيا للاستفادة من فائض المنازل والشركات وإعادة تدويرها من خلال شباب وفتيات الوطن وخلق فرص وظيفية لهم تحت شعار تبرعكم حياة وأجر.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور خالد المقرن، أن هذا المشروع يأتي انطلاقا من اهتمام الجمعية في تنمية وتدريب وتأهيل مستفيدي الجمعية ودعم مستفيدي الجهات الشريكة من (الأيتام والأرامل والأسر المتعففة)، من خلال خلق فرص عمل في مجال إعادة التدوير والصيانة وتعزيز مفهوم العمل الحر والابتكار.

وبين أن المشروع يعمل على استقبال تبرعكم في مدينة الرياض من الأثاث والملابس والأواني المنزلية والأجهزة الكهربائية وغيرها عبر سيارات مجهزة بخدمة الوصول إلى المنازل مجانا، مؤكدا أن ميسور سيسهم من خلال جمع الفائض من المنازل والشركات في إيجاد فرص جديدة لتمكين من تدويرها بشكل صحي ومستدام إلى مواد نافعة يعود ريعها على استدامة الجمعية ومستفيديها، محققين بذلك تنميةً مستدامة للمجتمع ورافعين للجودة ومساهمين في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

المشروع يعمل على: