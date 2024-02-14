مشروع لإعادة تدوير الفائض من المنازل والشركات

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وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور خالد المقرن، أن هذا المشروع يأتي انطلاقا من اهتمام الجمعية في تنمية وتدريب وتأهيل مستفيدي الجمعية ودعم مستفيدي الجهات الشريكة من (الأيتام والأرامل والأسر المتعففة)، من خلال خلق فرص عمل في مجال إعادة التدوير والصيانة وتعزيز مفهوم العمل الحر والابتكار.
وبين أن المشروع يعمل على استقبال تبرعكم في مدينة الرياض من الأثاث والملابس والأواني المنزلية والأجهزة الكهربائية وغيرها عبر سيارات مجهزة بخدمة الوصول إلى المنازل مجانا، مؤكدا أن ميسور سيسهم من خلال جمع الفائض من المنازل والشركات في إيجاد فرص جديدة لتمكين من تدويرها بشكل صحي ومستدام إلى مواد نافعة يعود ريعها على استدامة الجمعية ومستفيديها، محققين بذلك تنميةً مستدامة للمجتمع ورافعين للجودة ومساهمين في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
المشروع يعمل على:
- استقبال التبرعات من الأثاث والملابس والأجهزة
- عبر سيارات مجهزة بخدمة الوصول إلى المنازل
- جمع الفائض من المنازل والشركات
- إيجاد فرص جديدة للتمكين من تدويرها بشكل صحي
- يعود ريعها على استدامة الجمعية ومستفيديها
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