مؤتمر دولي بجدة يناقش أحدث تطورات علاج الأسنان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الجمعية السعودية لعلاج عصب وجذور الأسنان المؤتمر الدولي الـ12 بجدة، بحضور أفضل المتحدثين والخبراء من جميع أنحاء العالم للمشاركة، وتبادل أحدث التطورات والأبحاث وأفضل الممارسات في مجال علاج جذور الأسنان، الذي يستمر لمدة 4 أيام. وأوضح رئيس الجمعية الدكتور خالد مرداد، أن المؤتمر يستضيف خبراء من مختلف تخصصات طب الأسنان؛ لعرض ومناقشة الحالات وسبل العلاج الإكلينيكي بين التخصصات الدقيقة، وحضور جمعيات علاج جذور الأسنان العربية للمشاركة بالأنشطة البحثية؛ لتعزيز روح الوحدة والتعاون بين مجتمعات طب الأسنان.

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