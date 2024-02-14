10 آلاف بحث لجامعة الملك سعود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت جامعة الملك سعود نشاطا بحثيا ملحوظا خلال 2023 حيث تجاوز عدد الأبحاث المنشورة 10 آلاف بحث، معظمها نشرت في مجلات مصنفة عالمية. وكان لبرنامج التمويل المؤسسي للبحث والابتكار 2023 المدعوم من وزارة التعليم، وتشرف عليه وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، دور مهم في تحقيق تلك المخرجات، حيث بلغ عدد الأبحاث المدعومة من البرنامج خلال العام الماضي 1007 بحوث، بالإضافة إلى تحقيق تقدم ملحوظ في جودة النشر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.