توظيف الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول للازدحام المروري بمدن المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لإيجاد حلول إبداعية لمعالجة الازدحام المروري في مدن المملكة، أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وبالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة الملكية لمدينة الرياض وأمانة منطقة الرياض، (هاكاثون الزحام) الافتراضي. ويعنى الهاكاثون بتطويع خوارزميات الذكاء الاصطناعي لإنشاء مدن أكثر تطورا وذكاء، واستقطاب وإظهار المواهب ودعمها، لإيجاد حلول مبتكرة لتقليل الازدحام، بإدارة حركة المرور في المناطق الحضرية، وتطوير حلول إبداعية وذكية لجعل تدفقها أكثر سلاسة وسهولة وأمنا وصديقة للبيئة، وتعزيز كفاءة النقل العام، بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وأنظمة المرور الذكية، وذلك خلال فعاليات المنتدى العالمي للمدن الذكية تحت شعار (حياة أجود) الذي تنظمه (سدايا) بمقر مركز فعاليات أرينا بمدينة الرياض، بحضور مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، ومدير مركز المعلومات الوطني في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» الدكتور عصام الوقيت. ويستهدف الهاكاثون الطلاب التقنيين والمبرمجين ومهندسي الذكاء الاصطناعي، والمهتمين بتحسين قطاع النقل محلياً وعالميا. أهداف هاكاثون الزحام تعزيز الوعي بإدارة حركة المرور وعادات النقل المستدامة

إنشاء خطط تنقل حضري شاملة ومستدامة

التوازن بين الحاجة إلى وسائل نقل والمخاوف البيئية

الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة لأنماط حركة المرور

تطوير استراتيجيات تخطيط فاعلة

اقتراح أطر تنظيمية محسنة لدعم الإدارة المبتكرة لحركة المرور

إنشاء حلول مرورية مرنة وقابلة للتكيف مع التغيرات المستقبلية

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