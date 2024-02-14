معلم بمكة يحصد جائزة الابتكار في الصناعات العسكرية

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وكرمت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الفائزين بجائزة الابتكار في الصناعات العسكرية، ضمن أعمال اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي 2024 الذي أقيم أخيرا؛ خلال الحفل الذي أقيم ضمن أعمال معرض الدفاع العالمي 2024 والمعني بالابتكار.
وتهدف الجائزة إلى دعم ابتكارات المبدعين وتطوير الصناعات العسكرية وترسيخ ثقافة الابتكار، بما يعزز مكانة المملكة في مصاف الدول الأكثر ابتكارا عالميا، حيث أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية الجائزة بالتعاون مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي»، والهيئة العامة للتطوير الدفاعي، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.
7 فئات رئيسة للجائزة:
- الكهرو بصريات والأشعة تحت الحمراء.
- الحرب الالكترونية والطاقة الموجهة.
- الرادار.
- الإشارات والاتصالات الراديوية.
- الأمن السيبراني.
- الأسلحة الكهرومغناطيسية.
- أنظمة الأسلحة والتجهيزات العسكرية.
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