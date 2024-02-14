شكرا لقرائتكم خبر معلم بمكة يحصد جائزة الابتكار في الصناعات العسكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق المعلم سالم مسرحي بتعليم مكة المكرمة المركز الثاني في جائزة الابتكار في الصناعات العسكرية بعد فوز ابتكاره «قيادة المركبات العسكرية عن بعد» من بين 23 فائزا من أصل 171 متأهلا في فعاليات معرض الدفاع العالمي 2024.

وكرمت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الفائزين بجائزة الابتكار في الصناعات العسكرية، ضمن أعمال اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي 2024 الذي أقيم أخيرا؛ خلال الحفل الذي أقيم ضمن أعمال معرض الدفاع العالمي 2024 والمعني بالابتكار.

وتهدف الجائزة إلى دعم ابتكارات المبدعين وتطوير الصناعات العسكرية وترسيخ ثقافة الابتكار، بما يعزز مكانة المملكة في مصاف الدول الأكثر ابتكارا عالميا، حيث أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية الجائزة بالتعاون مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي»، والهيئة العامة للتطوير الدفاعي، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.

7 فئات رئيسة للجائزة: