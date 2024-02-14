موارد وتنمية الرياض ينظم ملتقى القادة الأول

نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ملتقى القادة الأول لمدراء العموم ومدراء المراكز والدور، تحت رعاية وكيل الوزارة لتجربة المستفيد والفروع، رائد بن عبدالعزيز الجرباء.

واستهل مدير عام فرع منطقة الرياض، فواز بن سعيد المالكي، الملتقى بالترحيب بالحضور والشكر للجهات الداعمة لإقامة اللقاء، وعلى رأسهم جامعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز.

مشددًا على أهمية الترابط والتكاتف في منظومة العمل، سائلا الله -عز وجل- أن يكون الملتقى باكورة لقاءات واجتماعات مقبلة.

من جانبه، تمنى الوكيل، رائد الجرباء، أن تتكلل الجهود بالنجاح، وأن يحقق الملتقى الأهداف المرجوة سعيًا للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، تماشيًا مع الأهداف الإستراتيجية للوزارة، مطالبًا الجميع بضرورة بذل قصارى الجهد للوصول إلى أعلى درجات التميز والمثالية في أداء المهام الوظيفية.

بعد ذلك تم تقديم عرض عن فرع الوزارة بمنطقة الرياض، وإقامة دورة عن السعادة في بيئة العمل، بعدها تحدث المدير العام للإدارة العامه للتميز المؤسسي، المهندس عبدالعزيز البوعليان، عن مسارات الإدارة العامة للتميز المؤسسي، ثم بدأت الجلسة الحوارية التي تضمنت أبرز التحديات لقطاع العمل والتنمية والخدمات المساندة.

وألقى مدير إدارة الثقافة والتغيير، عبدالعزيز العسيري، كلمة عن تغيير بيئة العمل ودور الموظف في التغيير، إلى جانب عرض مبادرة الصلح الميداني وقصة نجاح أحد المستفيدين من قطاع التنمية، الأستاذ أحمد اليحيى، قبل أن يتم استعراض مؤشرات الأداء وتكريم المتميزين.