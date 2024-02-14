الحج والعمرة تعلن عن وظائف موسمية للجنسين

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن توفر عدد من الوظائف الموسمية للسعوديين والسعوديات في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، وذلك لموسم العمرة 1445 هـ حيث يبدأ التقديم في 4/ 8/ 1445 وينتهي في 7/ 8 / 1445هـ.

وتفصيلا، حددت وزارة الحج نوعية الوظائف، التي تضمنت: مراقب حج وعمرة، وخدمة عملاء، وفني ميكانيكي، وسائق، ومهندس، فيما سيكون مكان العمل في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.