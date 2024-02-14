تلقت الجهات المعنية وإدارة الطب الشرعي في مدينة تبوك بلاغًا مروعًا حول حادثة دفن طفل رضيع بطريقة عشوائية، حيث لاذ الجاني بالفرار من المقبرة.
ووفقًا للمصادر، فإن عمال المقبرة شاهدوا قائد مركبة يأتي بمفرده إلى المقبرة قبيل غروب الشمس، وبدأ بدفن الطفل الرضيع المتوفى بطريقة غير مُنظمة وعلى عجلة. وبسبب ذلك، أصبح جسد الطفل واضحًا من الخارج وملفتًا للنظر.
وأوضحت مصادر أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن هوية الجاني والتعرف على مركبته. تعمل الجهات المعنية جاهدةً للوصول إلى المسؤول عن هذا الفعل الشنيع وتقديمه للعدالة.
كانت هذه تفاصيل خبر حادثة صادمة في تبوك: طفل رضيع يدفن بطريقة عشوائية والجاني يفر هاربًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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