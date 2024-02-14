شكرا لمتابعة خبر عن محامية تحكي قصة امرأة مهرها ريال واحد تطلب فسخ النكاح من زوجها .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روت المحامية نور بنت حسن قصة امرأة مهرها ريال واحد تطلب فسخ النكاح من زوجها.

وقالت المحامية أن سيدة جاءت إليها وطلبت منها رفع دعوى فسخ نكاح، فطلبت منها أن ترسل لها عدة مستندات من بينها عقد النكاح.

وأضافت أنها تفاجئت بكون أن المهر المذكور في العقد هو ريال واحد فقط لكنها لم تستفسر عن سبب ذلك، ثم أبلغت السيدة أن عليها أن ترد المهر المقدر ريال واحد فأجابت الأخير بأنها سترد لزوجها 60 ألف ريال وليس ريال واحد.

ولفتت المحامية أنها تعجبت عندما سمعت هذا الرقم وسألتها لماذا سترد مهر بـ 60 ألف ريال وليس ريال واحد كما هو موجود بالعقد، فأبلغتها السيدة أن والدها كان لا يأخذ سوى ريال واحد من أزواج بناته.

وأشارت المحامية إلى أن السيدة ذكرت أن زوجها في ليلة الزفاف قدم لها 60 ألف ريال وقال لها هذا مقامك عندي، ثم طلب منها ألا تخبر والدها بذلك، لذا سيكون عليها أن ترد لها 60 ألف ريال.