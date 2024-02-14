تراند اليوم : بالفيديو.. الفاشنيستا "فوز الفهد": ما راح أرضى أنهان وأسكت عشان الفلوس

صحيفة الخليج 365: أوضحت الفاشنيستا الكويتية فوز الفهد، أن الأموال ضرورية وقت الأزمات لحل أي مشكلة. مشيرة إلى أنها لا تقبل بالإهانة أو أن تعيش مع أحد رغم عيوبه لأن لديه أموال.

وقالت خلال مقطع فيديو:" أنت اليوم ما راح تلزمني أتعايش معك على عيوبك عشان عندك فلوس، ولا تتفلسف علي عشان عندك فلوس".

وتابعت:"ما راح أرضى إني أنهان أو أتخان أو أتبهدل عشان الفلوس وأسكت عشان عيالي.. لا أخذ عيالي و أعيشهم أحلى عيشة".

وأضافت خلال مقطع فيديو آخر:"اليوم الأسود اللي كلنا نحاتيه في حل لأن فيه فلوس".

وأردفت:" إذا خسرت عندي فلوس، وإذا انفصلت عندي فلوس أطلع". وأضافت:"الفلوس حلوة بس الناس هم اللي وصخوها".