تراند اليوم : اشتهروا بتجارة الإبل والخيل .. شاهد.. متخصص يكشف من هم العقيلات وسبب تسميتهم بهذا الاسم

صحيفة الخليج 365: كشف تقرير إخباري لقناة " السعودية" عن تاريخ "العقيلات" وسبب تسميتهم بهذا الاسم وما أشهر ما اشتهروا به .

سبب تسمية "العقيلات"

وقال فيرغس ريوخ باحث ومتخصص بدارسة التاريخ السعودي والمتاحف : من الصعب أن نقول متى تبدأ أي مجموعة قبلية ، يصعب أن نحدد لها تاريخ بداية ونهاية ، أما عن أدوارهم كتجار فكانوا نشطين للغاية في منتصف القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين .

وأشار إلى أن هناك الكثير من النظريات فيما يخص تسمية العقيلات ، هناك من يفرضون وجود علاقة بين قبيلة العقيل التي كانت توجد في الشرقية.

وتابع: وهناك من يفرضون وجود علاقة باسم العقال الذي يلبسه السعوديين ، وأيضا استخدام العقال الذي يعقل الإبل خلال رحلاتهم التجارية ، ومن نظري أفضل فكرة عقل الإبل .

العقيلات والقصيم

وعن تمركزهم في القصيم أوضح فيرغس : أن القصيم مركز تجاري ونقطة تركيز الطرق التجارية ، هناك ثلاث فرق من العقيلات الموجودين بالجزيرة العربية " الرحيلية - القبائل الغربية - الجماميل " .

أهم ما اشتهرت به فرق العقيلات

وأضاف: القبائل الغربية كانوا يتخصصون بتجارة الأغذية والماشية خاصة مع بلاد الشام ، والرحيلية كانوا يتخصصون في تجارة الأغذية والأشياء المستخدمة يوميا ، والجماميل كانوا يسافرون أكثر شيء من الشرقية إلى الغربية كانوا يعبرون الجزيرة العربية من عقيل إلى جدة .

العقيلات وتجارة الإبل والخيل

ولفت المواطن عبداللطيف الوهيبي مؤرخ رواية العقيلات : أن العقيلات تجار من نجد وخاصة منطقة القصيم ، لا ينتمون إلى قبيلة معينة ، بل هم من قبائل عربية شتى ، ويصدرون أفضل جنسين في الدنيا " الإبل والخيل " بكافة الدول العربية ، يروحوا بصادرات سعودية ويعودون بواردات ما يفتقدونه ببلادهم .