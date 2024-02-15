تراند اليوم : "إذا أمريكا والروس يتفاخرون أنهم طلعو القمر أنا عندي القمر يمشي في البيت".. شاهد: مواطن يتفاخر بابنته الوحيدة "جود" ويصفها بالمعلقة الثامنة

صحيفة الخليج 365: تفاخر مواطن بابنته الوحيدة "جود" التي وصفها بالمعلقة الثامنة والقمر الذي يمشي في منزله.

المعلقة الثامنة

قال المواطن خلال مقابلة تلفزيونية:"عندي ابنة وحيدة اسمها (جود)، أنا ما عندي ولد ولا بنت إلا واحدة بنت، هبة من الخالق الرحمان"، مضيفا: إذا كان العرب كل سنة يتفاخرون بالمعلقات السبع ويصرفوا عليها ملايين في عكاظ فأنا عندي جود، والمعلقة الثامنة".

فنان وشاعر

وأكمل: جود هي القصيدة التي لم يجلبها فنان ولم يقولها شاعر، لافتا: "جود" هي مديرة أعمالي، وهي وزير المالية وهي قلبي وحياتي.

طعم السعادة

وزاد: إذا أمريكا والروس يفتخرون أنهم طلعو سطح القمر أنا بفضل الله عندي القمر يمشي في البيت"، مستكملا: ما أعرف طعم السعادة قبل ما أشوفك يا جود، يحفظك ربي لنا يا سعد أبوها وأمها.