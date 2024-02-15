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تراند اليوم : "إذا أمريكا والروس يتفاخرون أنهم طلعو القمر أنا عندي القمر يمشي في البيت".. شاهد: مواطن يتفاخر بابنته الوحيدة "جود" ويصفها بالمعلقة الثامنة

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صحيفة الخليج 365: تفاخر مواطن بابنته الوحيدة "جود" التي وصفها بالمعلقة الثامنة والقمر الذي يمشي في منزله.

المعلقة الثامنة

قال المواطن خلال مقابلة تلفزيونية:"عندي ابنة وحيدة اسمها (جود)، أنا ما عندي ولد ولا بنت إلا واحدة بنت، هبة من الخالق الرحمان"، مضيفا: إذا كان العرب كل سنة يتفاخرون بالمعلقات السبع ويصرفوا عليها ملايين في عكاظ فأنا عندي جود، والمعلقة الثامنة".

فنان وشاعر

وأكمل: جود هي القصيدة التي لم يجلبها فنان ولم يقولها شاعر، لافتا: "جود" هي مديرة أعمالي، وهي وزير المالية وهي قلبي وحياتي.

طعم السعادة

وزاد: إذا أمريكا والروس يفتخرون أنهم طلعو سطح القمر أنا بفضل الله عندي القمر يمشي في البيت"، مستكملا: ما أعرف طعم السعادة قبل ما أشوفك يا جود، يحفظك ربي لنا يا سعد أبوها وأمها.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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