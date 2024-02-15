شكرا لمتابعة خبر عن زوج أميرة الطويل رجل الأعمال خليفة المهيري يعلن إفلاسه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن زوج أميرة الطويل رجل الأعمال الإماراتي خليفة المهيري إفلاسه، كما عرض أصول شركاته للبيع بالإضافة إلي وجود قضايا مرفوعة ضده لمديونيات.

وعانى زوج أميرة الطويل من ديون وقروض غير محصلة ورفع قضية ضده في لندن، وجاء هذا الإفلاس بسبب تعرضه لعملية نصب أدت إلي انهيار شركة “NMC Health Plc” وهو يشغل فيها منصب نائب رئيس الشركة.

ومن المتوقع أن يتم بيع منزل مستقل فاخر في منطقة كنسينغتون الحصرية في لندن بحوالي 34 مليون دولار كجزء من إجراءات الإفلاس.

يذكر أن شركة “المهيري” لتشغيل المستشفيات المدرجة في لندن في عام 2020 انهارت بعد مزاعم بالاحتيال، ما أدى إلى سلسلة من التحقيقات والدعاوى القضائية.