انت الان تتابع زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب المكسيك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 15 فبراير 2024, 8:31 صباحاً

ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر اليوم، ولاية باجا كاليفورنيا سور في المكسيك. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال وقع على بُعد 58 كيلومترًا من مدينة لوريتو الواقعة في الولاية، وعلى عمق 10 كيلومترات. ولم ترد إلى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزال.

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