تراند اليوم : سيبيع منزله.. زوج أميرة الطويل رجل الأعمال خليفة المهيري يعلن إفلاسه

صحيفة الخليج 365: أعلن زوج أميرة الطويل رجل الأعمال الإماراتي خليفة المهيري إفلاسه بعد معاناته من ديون وقروض غير محصلة ورفع قضية ضده في لندن.

وعرض المهيري أصول شركاته للبيع بالإضافة إلي وجود قضايا مرفوعة ضده لمديونيات.

ومن المتوقع أن يتم بيع منزل مستقل فاخر في منطقة كنسينغتون الحصرية في لندن بحوالي 34 مليون دولار كجزء من إجراءات الإفلاس.

وجاء هذا الإفلاس بسبب تعرضه لعملية نصب أدت إلي انهيار شركة "NMC Health Plc" وهو يشغل فيها منصب نائب رئيس الشركة.

وكانت شركة "المهيري" لتشغيل المستشفيات المدرجة في لندن في عام 2020 قد انهارت بعد مزاعم بالاحتيال، ما أدى إلى سلسلة من التحقيقات والدعاوى القضائية حتى وصل لإعلان الإفلاس.