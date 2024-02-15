شكرا لمتابعة خبر عن مشهد رائع لحسن تعامل مضيف مع مسن أثناء رحلته المتجهة إلى الرياض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رائع لمضيف طيران جسد معاني الإنسانية والرحمة في صورة، بعد تعامله مع مسن على متن طائرة متجهة من أبها إلى الرياض.

وظهر المضيف وهو يتعامل برفق وإنسانية مع مسن ويقدم له المشروبات في يديه بحرس شديد ويقف بجانبه حتى يتأكد من عدم حاجته لشيء آخر دون أن يكل أو يمل .

وجاء المسن في المقطع وهو يجلس ويبدو عليه علامات التعب من الانتقالات؛ ليأتي ابن الوطن ويقف بجانبه وييسر عليه رحلته ويخفف عنه وطأ المشقة .

وحصد المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الذين أعربوا عن إعجابهم بأخلاق المضيف النبيل مؤكدين أن هؤلاء الشباب هم أبناء الوطن الحبيب والنماذج المشرفة .