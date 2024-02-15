أمير الرياض يصل إلى الزلفي في جولة تفقدية

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محمد بن مسعود - الدمام - وصل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم، إلى محافظة الزلفي في زيارة تفقدية لسير العمل بالمحافظة والمراكز التابعة لها، يدشن خلالها عدداً من المشروعات التنموية.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر المحافظة الإداري، محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، ورؤساء المراكز ومديرو القطاعات الحكومية بالمحافظة.

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