تراند اليوم : الإعلان عنها خلال أسابيع.. الكشف عن تفاصيل خطة أميركية عربية لإقامة دولة فلسطينية

صحيفة الخليج 365: ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة والعديد من الشركاء العرب يعدون خطة مفصلة للتوصل إلى اتفاق سلام شامل بين إسرائيل والفلسطينيين يتضمن "جدولا زمنيا محددا" لإقامة دولة فلسطينية.

اتفاق

وأشارت الصحيفة إلى أن الإعلان عن الاتفاق قد يأتي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لافتة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستوافق على مثل هذه الخطوة.

مفتاح الخطة

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أميركيين وعرب، إن مفتاح الخطة وإعلانها سيكون التوصل إلى وقف إطلاق نار مبدئي بين إسرائيل وحماس.

حشد الدعم

وتابعت، خلال فترة التوقف، التي من المتوقع أن تستمر 6 أسابيع على الأقل، تخطط الولايات المتحدة لاتخاذ الخطوات الأولية نحو تنفيذ الخطة، بما في ذلك تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة، ومحاولة حشد المزيد من الدعم لهذه الخطوة.

إخلاء مستوطنات الضفة

وأوضحت الصحيفة أن الخطة المقترحة تتضمن خطوات رفضتها إسرائيل في السابق ومن غير المرجح أن توافق عليها الحكومة اليمينية الحالية، بما في ذلك إخلاء العديد من مستوطنات الضفة الغربية.