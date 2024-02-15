شكرا لمتابعة خبر عن ملكة جمال المملكة تخطف الأنظار بالزي التراثي والبشت بمسابقة ملكة جمال آسيا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خطفت ملكة جمال المملكة رومي القحطاني الأنظار بإطلالة الرائعة بالزي التراثي في مسابقة ملكة جمال آسيا 2024 .

وتألقت القحطاني بإطلالتها بالزي التراثي الذي خطفت أنظار الجميع، ووقفت رومي القحطاني على المسرح بجوار المتسابقات اللواتي يتنافسن معها في المسابقة الجمالية العالمية بثقة تامة.

كما ظهرت ملكة جمال المملكة أيضًا بعد ذلك بفستان قصير جذّاب واعتمد ترك شعرها منسدلاً لتظهر جمالها وأنوثتها .

وبكل فخر جاءت القحطاني على المسرح خلال المشاركة وهي تقدم نفسها قائلة:” أنا رومي القحطاني من المملكة العربية السعودية”، ليصفق الجمهور ويُحييها بحرارة .



