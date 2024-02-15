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تراند اليوم : توقعات بزيادة الرواتب في السعودية عام 2024.. والكشف عن قيمتها

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صحيفة الخليج 365: ذكر تقرير اقتصادي أنه من المتوقع أن تشهد الرواتب في ارتفاعا سنويا بنسبة 6% خلال العام 2024.

ووفقا لدراسة أعدها موقع كوبر فيتش فإن أكثر من نصف الشركات التي شملها الاستطلاع تنوي زيادة الرواتب في عام 2024.

ووجدت الدراسة أن ما يقرب من 60 % من المستجيبين يتوقعون أيضا زيادة عدد موظفيهم في عام 2024، لكن 29 % يستعدون لتقليل حجم القوى العاملة لديهم.

وتخطط 78% من الشركات التي استجابت لاستطلاع كوبر فيتش لإصدار مكافآت سنوية بناء على أدائها المالي لعام 2023، بالمقارنة مع 22 % من الشركات التي لا تخطط لمكافأة الموظفين بمكافأة هذا العام، ومن بين الشركات التي ستدفع مكافآت، ستمنح 24 % الموظفين دفعة لمدة شهر واحد لرواتبهم، و21 % ستدفع شهرين و 18 % تخطط للحصول على مكافأة لمدة ثلاثة أشهر.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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