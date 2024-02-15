تنفيذ حكم القتل بمواطنين لاشتراكهما في خلية إرهابية واستشهاد رجل أمن بمكة

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا يعلن عن تنفيذ حكم القتل بحق اثنين من الجناة في منطقة مكة المكرمة.

وجاء في البيان أن الجناة هما عبد العزيز بن صالح بن محمد التويم و سامي بن سيف بن ناجي جيزاني، وكلاهما سعودي الجنسية.

وذكر البيان أن الجناة قد ارتكبا جريمة مهددة للأمن الوطني تمثلت في اشتراكهما في تكوين خلية إرهابية تستهدف قتل رجال الأمن، والعمل على تجنيد عناصر وتوفير تمويل مالي ووكر لتنفيذ مخططات الخلية الإجرامية، ما نتج عنه استشهاد أحد رجال الأمن.

وبإحالتهما إلى المحكمة المتخصصة، صدر بحقهما صك يقضي بثبوت إدانتهما بما نسب إليهما، والحكم بقتلهما.

وأيد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وقد تم تنفيذ حكم القتل بحقهما اليوم الخميس 5 / 8 / 1445هـ الموافق 15 / 2 / 2024 م بمنطقة مكة المكرمة.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة.

وحذرت الوزارة في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

وتُشدد وزارة الداخلية على أهمية التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي مشبوهات للحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين.