تراند اليوم : "بؤرة فساد".. شاهد.. وافد يجمع زيوت محركات مستعملة ويعيد تعبئتها في علب لشركات عالمية

صحيفة الخليج 365: عرضت قناة "الإخبارية" تقريرا عن وافد وافد آسيوي يجمع زيوت محركات مجهولة المصدر ومستعملة ويعيد تعبئتها في علب لشركات عالمية.

وقال الوافد، إنه يحصل على زيوت محركات السيارات من مندوب ثم يقوم بإعادة تعبئتها وبيعها.

وأوضح مسؤول بالتجارة، إن هذه الضبطية جاءت بعد جولة تفتيشية قامت بها إدارة الحملات الأمنية في وزارة التجارة بمشاركة بلدية شميسي ولجنة سكن العمال ببلدية شميسي ووزارة الموارد البشرية.

وأشار إلى أن الوافد يقوم بأخذ الزيوت المستعملة ومجهولة المصدر ويقوم بتعبئتها من جديد في علب ووضع استيكرات عليها ليوهم المستهلك أنها جديدة وذلك غش تجاري.