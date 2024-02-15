تراند اليوم : حل مجلس الأمة الكويتي بسبب ما بدر من تجاوز للثوابت الدستورية في احترام المقام السامي

صحيفة الخليج 365: أعلن تلفزيون الكويت أنه تم صدور مرسوم بحل مجلس الأمة الكويتي . بحسب القبس.
وجاء ذلك بسبب ما بدر من تجاوز للسوابق الدستورية في إبراز احترام الواجب للمقام السامي.
صحيفة الخليج 365: أعلن تلفزيون الكويت أنه تم صدور مرسوم بحل مجلس الأمة الكويتي . بحسب القبس.
وجاء ذلك بسبب ما بدر من تجاوز للسوابق الدستورية في إبراز احترام الواجب للمقام السامي.
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