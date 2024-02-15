تراند اليوم : حل مجلس الأمة الكويتي بسبب ما بدر من تجاوز للثوابت الدستورية في احترام المقام السامي

وجاء ذلك بسبب ما بدر من تجاوز للسوابق الدستورية في إبراز احترام الواجب للمقام السامي.

صحيفة الخليج 365: أعلن تلفزيون الكويت أنه تم صدور مرسوم بحل مجلس الأمة الكويتي . بحسب القبس.

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام