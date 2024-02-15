شكرا لمتابعة خبر عن التجارة : تضبط عمالة مخالفة تغش في تصنيع زيوت السيارات .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ضبطت وزارة التجارة مستودعاً يديره وافداً أسيوياً يقوم بإعادة تصنيع زيوت السيارات المستعملة من خلال إعادة تكريرها وتعبئتها وتسويقها على أنها جديدة .

وقامت الفرق الرقابية الميدانية للوزارة بتفتيش المستودع ، وأوضحت أن الوافد يقوم بتجميع الزيوت المستعملة ومن ثم إعادة تكريرها وتعبئتها في علب لشركات عالمية بهدف تسويقها وبيعها .

وأغلقت الوزارة المقر المخالف الواقع ، وتمت إحالة العمالة المخالفة إلى الجهات الأمنية ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية وبلدية الشميسي .

وأهابت وزارة التجارة المستهلكين بالإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر مركز بلاغات المستهلك على الرقم 1900 ، أو عبر تطبيق بلاغ تجاري .